曼聯廢柴做隊長　破307日入球荒

曼聯在今場歐霸盃雖然輸波，但都唔係冇收獲，蘇斯克查派出大部份青年軍遠征之下，快將27歲嘅連格水鬼升城隍擔任今場隊長，更於開賽10分鐘入波，呢個入波係佢今年1月以來相隔307日嘅首個入球，真係好有紀念意義。

連格首次做隊長，對手只係艾斯坦拿，表現寧舍生猛，開賽初段即連造兩球畀格連活特及鍾塔西攻門，戰至10分，連格接應勞基梳爾三角回傳，離門20碼勁射死角入網，經過307日等待，連格終於再入波！

連格對上1個入波，要數到今年1月25日足總盃對阿仙奴，之後大半年渾渾噩噩，難得蘇斯克查無嫌棄佢，今場例行公事畀佢做隊長，真係幫到佢盡，而佢亦都爭氣取得今季開齋入球，全場6次射門及2次搶波，不過遺憾嘅係曼聯今場倒輸1比2，令佢首次做隊長紀錄蒙上污點。

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