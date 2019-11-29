鎌田大地起孖　法福玩死艾美利

除咗曼聯輸波，由「歐霸專家」艾美利帶領嘅阿仙奴，周五(29日)凌晨半場領先1球下，被鎌田大地左右開弓梅開二度，最終以1比2不敵法蘭克福，阿仙奴輸波後雖仍居F組榜首，但問題係實在冇面，尾輪若然再有差池，不但無法保住首名資格，仲有出局危險。

今仗初段戰況膠着，31分鐘大衛雷斯受傷退場，但影響不算太大，直至完半場前補時，阿仙奴靠奧巴美揚近門勁射成1比0打開紀錄，當時仲係一切正常。

下半場中段時間，阿仙奴突然發波瘟，後防連番出現空位，兵工廠腹地成為法蘭克福日本中場鎌田大地表演舞台，肆意展示腳法同射術，分別於55及64分鐘左右腳勁射破網梅開二度，法蘭克福一口氣反超前2比1。

阿仙奴輸波後仍以10分排榜首，法蘭克福9分排第2，最後1輪法蘭克福主場對包尾已出局嘅甘馬雷斯，贏波機會高，反觀阿仙奴要作客得7分排第3嘅標準列治，若再失分將失去首名出線資格，如果輸多過4球，更有可能被踢出局。

阿仙奴所有賽事連續7場不勝，艾美利面色大變，熱刺普捷天奴被炒後，依家最大壓力就係艾美利，今場輸波令佢下台壓力更大。

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