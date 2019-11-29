【西甲】切爾達護級大無畏

各位觀眾大家好，歡迎收看筍盤360，今晚其中一個市場焦點是西甲切爾達主場對華拉度列，兩隊排中下游，為免捲入降班旋渦，都急需搶分護級。

特別是切爾達排在尾三，今場更加不容有失，他們上場以3比1擊敗維拉利爾 結束5連敗，相信有助提升士氣，今場應該會繼續搶攻。

翻查切爾達近4次聯賽對華拉度列，總入球都達到3球或以上，中位數2.5球的入球大值得持有。

直播表

周五4:30pm 澳職 墨爾本勝利 Vs 珀斯光輝

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周五4:30pm 港超 傑志 Vs 富力R&F

on.cc 東網

周六1:30am 德乙 奧斯納貝克 Vs 漢堡

on.cc 東網

周六3:30am 德甲 史浩克04 Vs 柏林聯

Now 670、Fox +；有線651、611台

周六3:45am 法甲 馬賽 Vs 比斯特

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六4:00am 西甲 切爾達 Vs 華拉度列

Now 632

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