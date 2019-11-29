計錯數　曼聯今場輸波原來好大鑊

已經提前兩輪出線，曼聯今場歐霸盃派出史上最年輕陣容遠征，對手只係小組包尾並已出局嘅艾斯坦拿，咁嘅安排好正常，但結果曼聯以1比2落敗，再睇小組形勢，若然曼聯喺煞科戰輸畀阿爾克馬爾，就會將小組首名拱手相讓，嚴重影響晉級32強後嘅走線，今次似乎闖禍喇！

曼聯今仗憑連格早段入波領先，但下半場被對方連下兩城反勝2比1，紅魔鬼在小組首嚐敗績令人意外，更有計錯數之嫌。其實曼聯今仗只要派出人腳實力稍強嘅陣容，要贏艾斯坦拿可謂輕而易舉，只要今場贏波就可鎖定小組首名，最後1場輸畀阿爾克馬爾都冇所謂，但依家形勢唔同晒。

現時L組曼聯以10分領先，阿爾克馬爾得9分排第2，兩個出線席位已決出，但首次名位置仲要睇最後1輪曼聯主場對阿爾克馬爾而定，如果阿爾克馬爾下場擊敗曼聯，就可搶手曼聯嘅首名出線資格。

歐霸盃32強對手，12組小組首名同4支歐聯成績較佳嘅小組第3名進入第1檔次，小組次名同4次歐聯較差嘅第3名就會在第2檔次，即係話，小組首名出線後所遇對手較弱，而次名出線所遇對手較強。

如果曼聯今場因為慳力輸畀艾斯坦拿，最後冇咗小組首名資格，咁就捉蟲喇！

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