【爆廠】權威媒體：阿仙奴24小時內炒艾美利

阿仙奴喺歐霸盃主場輸畀法蘭克福後，喺各項賽事入面連續7場不勝，寫下球會自1992年之後最長連續不勝紀錄，上任領隊雲格在位期間帶隊1,235場賽事，從未試過連續7場贏波到。原本已經「吊鹽水」嘅領隊艾美利，似乎已經走到絕路。

英國《天空體育》報道，阿仙奴高層今日將召開緊急會議商討艾美利前途，結果係點已呼之欲出，同足球主管辛尼爾接近嘅西班牙媒體《世界體育報》更爆料，話艾美利喺24小時內就會被炒！

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今場比賽酋長球場錄得史上最低入場數字，球迷亦紛紛高舉「艾美利下台」紙牌，指呢位西班牙教頭「冇戰術、冇陣式、冇得匿」。《ESPN》、《泰晤士報》等多個傳媒都話，阿仙奴周日英超作客諾域治，極可能唔會再見到艾美利，至於新領隊人選仍然係個謎，消息指博彩公司大熱門紐奴無意離開狼隊，而喺未有新帥可以即刻加盟嘅情況下，助教之一嘅龍格保將會出任看守領隊，但係阿仙奴之後條路點樣行，仍然有待高層商討決定。

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