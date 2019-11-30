總結：湖人10連勝！創近19年單月最高勝率

周六(30日)早上舉行嘅NBA常規賽，洛杉磯湖人以125:103大勝巫師，取得10連勝，自2009年後再次取得10連勝。湖人兩位主力勒邦占士、安東尼戴維斯鬥搶鏡，占士射入23分及11次助攻，而且安東尼戴維斯取得全場最高26分，仲有13個籃板球，隊友麥基都取得「雙雙」15分及11個籃板球。

湖人近期氣勢強勁，今場佔盡上風，勒邦占士只係打咗25分鐘，就取得23分及11次助攻。湖人打完第3節已經拋離巫師26分，第4節成為垃圾時間，勒邦占士做觀眾睇波。

湖人喺11月取得14勝1負，包括贏埋今場之後，錄得10連勝，亦係自2000年以來，第1次單月取得咁高勝出率，上次係2000年3月，當時由奧尼爾同高比拜仁率領下，取得15勝1負，及後創下3連冠王朝，現時嘅湖人似有王者再臨之勢。

另外，上季總冠軍速龍以90:83擊敗魔術，速龍後衞包維射入全場最高33分，隊友雲菲特有22分進帳，協助速龍取得6連勝。至於上季總亞軍勇士頹勢未止，以105:122不敵熱火，近5場輸4場。

快艇意外以97:107不敵馬刺，被打破7連勝走勢。快艇主力李安納手風唔順，今場只有19分進帳。

最新賽果(前者主場)

籃網 112:107 塞爾特人

活塞 107:110 黃蜂

魔術 83:90 速龍

騎士 110:119 公鹿

紐約人 95:101 76人

溜馬 105:104 鷹隊

熱火 122:105 勇士

灰熊 94:103 爵士

雷霆 109:104 塘鵝

馬刺 107:97 快艇

太陽 113:120 小牛

拓荒者 107:103 公牛

湖人 125:103 巫師

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