【東體爭議】一招絕技！巴利值得做正選

皇馬翼鋒加里夫巴利今季抖多過踢，好多皇馬球迷不滿佢Hea踢球會賽事，但返國家隊又表現大勇，甚至有消息指佢同皇馬教練施丹關係破裂。

不過，呢位威爾斯國腳日前歐聯對巴黎堅日耳門，卻有神來之筆，踢到補時主射一個精彩罰球，可惜中柱唔入，未能絕殺對手，但已經令球迷感覺到「大師兄」已經返晒嚟。

其實指責加里夫巴利Hea踢皇馬賽事，並唔成立，畢竟佢季初都有唔錯表現，仲入咗2球，但呢位「玻璃腳」實在太多傷，剛好佢傷愈時，遇上國際賽期，令人誤以為佢故意「留力」踢國家隊，加上之前不斷爆出轉會傳聞，亦令人覺得佢有心忽視球會賽事。

不過，施丹近2場比賽都有派加里夫巴利後備上陣，證明兩人並冇外界所講嘅大矛盾，甚至乎施丹仍然好想重用巴利，畢竟皇馬433陣式之中，3位進攻球員只有左翼夏薩特同中鋒賓施馬係穩選，右翼仲未有1位可靠人選，2位「00後」巴西新星洛迪高高斯、雲尼斯奧斯祖利亞，始終太幼嫩，水準不穩，難令施丹放心。

因此，如果巴利冇病冇痛，相信佢仍然係施丹心目中嘅右翼首選。加上夏薩特日前受傷，需要抖10日，皇馬更加需要巴利助陣，佢可望於周六(30日)晚西甲正選上陣作客對艾拉維斯。

同埋唔好忘記，加里夫巴利嘅罰球絕技亦係皇馬陣中首屈一指，如果有佢在陣，皇馬起碼多一種入波本錢，巴利絕對值得佔一席正選。

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