歐國盃史上最複雜嘅抽籤！玩謝C朗

2020歐國盃決賽周抽籤周日(12月1日)凌晨1時喺羅馬尼亞布加勒斯特進行，今屆獲得決賽周資格嘅4個種子組別共24路雄師，將會分成6組，每組4隊競逐出線淘汰賽資格。

今屆歐國盃決賽周特別之處，就係由以往只有一至兩個主辦國舉辦，變成史無前例喺歐洲12個不同城市上演，6個組都有主辦國。

抽籤上有唔少限制，包括每組最多兩個主辦國，有政治衝突國家唔會同組，所以俄羅斯已經被編入B組，仇家烏克蘭被編入C組。

基於上述條件限制，部分參賽隊伍已預定所屬組別，意大利已被編入A組，B組更加已經有3隊落實，包括比利時、俄羅斯同丹麥。

C組就有烏克蘭同荷蘭，英格蘭被編入D組，西班牙同德國分別處於E組同F組。由C朗領軍肩負衞冕重任嘅葡萄牙，就要等到時抽籤，先至知會跌落邊一組。

今屆決賽周將於明年6月至7月期間舉行，揭幕戰將於香港時間6月13日深夜喺羅馬奧林匹高球場拉開戰幔，決賽就喺香港時間7月13日深夜喺倫敦溫布萊球場上演。

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