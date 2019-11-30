港超聯　巴辛做到嘢！「標流」激和「橙軍」

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（30日）於元朗大球場上演「護級大戰」，由佳聯元朗迎戰標準流浪。今場主隊雖然一度領先2比0，惟始終未能保住勝局，在完場前遭客軍追成4比4，和局收場。

賽前未嘗一勝的元朗甫開賽已展示極強爭勝決心，開賽僅5分鐘，米基爾勁射省中祖連奴改變方向入網，協助球隊迅速打開紀錄。14分鐘，祖連奴直射罰球，惟角度太正被姬向争沒收。1分鐘後，今場重操故業出任前鋒的隊長法比奧中路抽射，惜同樣被姬向争抱實。24分鐘，米基爾連環叩關被對手封阻，曾至孝第一時間笠射卻中楣彈出。他們的努力在1分鐘後再次收到回報，張民樂傳中，祖連奴衝頂破網，將比數拉開至2比0。

眼見形勢大好之際，元朗卻在36分鐘迎來壞消息，中場基斯與流浪前鋒巴辛在爭奪皮球時撞傷頭部，前者需即時由黎格爾入替，而後者則繼續作賽。隨後流浪積極反撲，更於2分鐘內收復失地，先有安達於40分鐘直射窄角度罰球得手；41分鐘這位中場右路大腳送到尾柱，巴辛插水式頭槌建功，將比數改寫成2比2。及後元朗縱先後有黎格爾和黎厚希闖關，惟始終未能再把皮球送入網窩，雙方半場踢成平手完半場。

易邊後，元朗換入辛坦拿加強火力，這項調動在52分鐘取得成效，辛坦拿與隊友撞牆後燙射得手，元朗再次取得領先優勢。優勢只維持了8分鐘，流浪便再次由安達射入罰球扳平比數3比3。隨後流浪更差點反超前，62分鐘巴辛接應傳中跳頂，惜柱邊出界。7分鐘後，安基斯左路突破後狂抽被陳嘉豪撲出，惟旁證示意是龍門球。

元朗未有放棄爭取聯賽首場勝仗，75分鐘鄭璟昊傳中，惜辛坦拿的頭槌攻門不果。82分鐘後備上陣的葉子俊近門建功，再次燃起元朗的希望。然而，他們始終功虧一簣，今場表現活躍的流浪前鋒巴辛於93分鐘接應安基斯傳中頂入，把比數鎖定為4比4，元朗續排榜尾，而流浪則微升一位至第8位。

佳聯元朗主教練陳文俊賽後表示，球員經已盡力並且做到賽前部署，從對手犯錯的地方去尋找入球機會，但在取得4個入球時亦失4球，防守出現欠缺集中力的情況是一個很大的問題，導致多次領先下仍被對手追和。「陳Sir」亦指，球員在不斷經歷領先時存有希望，到之後再次被追和，心情起伏很大，再加上上半場分別有基斯鼻部受創，以及羅振庭被對手打傷眼部視力受損而被逼換人，對戰情發展亦有所影響。

標準流浪教練團表示賽果合理，滿意球員表現，特別是他們在3度落後下都未有放棄，即使個別球員在比賽中有不少犯錯，但這一切都能在日後累積經驗後再作改善，最重要還是他們永不放棄的心態，這點值得一讚。