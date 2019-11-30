難離難捨　艾美利同雷斯悲情道別

英超阿仙奴尋日辭退咗領隊艾美利，呢位西班牙主帥今日就發出公開信，答謝球會內嘅職球員同球迷，真係睇得佢其實好愛「兵工廠」，只可惜係「有緣無份」囉！

艾美利封公開信話：「能夠成為阿仙奴領隊係我嘅榮幸，對於所有球迷，我要衷心多謝大家幫我理解同感受阿仙奴嘅偉大。我想同大家講，我工作時充滿激情、投入同努力，我只想為你哋取得更好成績。」呢位前西維爾教頭仲向「兵工廠」所有職員同管理層致謝，認真識撈。

雖然喺酋長球場嘅最後階段，戰績低迷，不過艾美利話：「喺阿仙奴嘅一年半時間入面，有令人激動嘅美好時光，都有令人痛苦嘅時刻，但我每一日都會諗住自己能夠同呢班球員一齊為呢間球會工作，實在係非常幸運。」艾美利仲大讚球員專業，又話自己喺英超學到好多嘢，最後祝願球會上下加油！

其實除咗艾美利發公開信，唔少阿仙奴球員都喺社交媒體向艾美利送上祝福，其中巴西兵大衞雷斯仲向艾美利道歉，認為對方落台都係因為球員踢得衰：「對每一個人嚟講，呢個都係悲傷嘅一日。特別要強調係，教練，我哋令你失望喇，對唔住！感謝你同教練組嘅付出，你總係非常刻苦咁工作，無論係贏定輸，你都係我哋嘅榜樣！祝福你，未來一切順利。」不過，球員之中，奧斯爾就完全當冇件事，事關佢同艾美斯關係唔好囉！

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