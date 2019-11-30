港超聯　安達：一場入兩個罰球真過癮！

「我對安基斯說：『我從未試過在一場比賽兩次射入罰球，這是我第一次。』現時我已36歲，這兩球為我帶來一種特別的感覺，我想把它們送給9歲的兒子Joseph！」於今仗為標準流浪貢獻2入球1助攻的中場安達笑說。

「中銀人壽香港超級聯賽」於周六（30日）下午上演獨腳戲，由佳聯元朗坐鎮主場元朗大球場，迎接標準流浪的挑戰。今仗同時為護級大戰，最終雙方在拳來腳往下，以4比4打成平手，各得一分。

賽後安達在接受訪問時表示：「這是今季目前為止最刺激的比賽，雙方踢得很好，我們在最後時刻搶回1分，而我攻入兩球，這感覺十分奇妙，我對流浪未來充滿信心！」他續說：「我覺得今季球隊與另外9個對手的實力相差不遠，即使之前曾與強隊傑志、東方龍獅對壘，但我們都做得很好。或許有人會對我們的表現感到驚喜，但我不會，因為我們每天都在努力訓練，自然有能力交出好表現！」

「機會是留給有準備的人」這句說話用在安達身上最適合不過。自灝天黃大仙降班後，安達一直在甲組打滾，但他未有意志消沉，反而是繼續裝備自己：「我永遠不會停下來，因為我仍渴望在場上打拼，之前只是欠缺機會，加上我要照顧家人才選擇轉戰甲組並成為教練。及後我取得特區護照，流浪給予我再戰頂級聯賽的機會，我感到非常開心。雖然我已有一段時間沒有在頂級聯賽亮相，但我征戰甲組期間時常訓練，令我可以做好準備，迎接今季的挑戰。」

安達在上季季尾取得特區護照，真正成為香港的一份子，他更期望有一天能替港隊上陣：「這是我的夢想，我知道現在香港隊有很多好球員讓教練選擇，但是如果有一天，機會真的來臨，我會非常興奮。當然，我不能只靠想，還需要繼續努力去實現夢想！」