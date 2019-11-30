【人物誌】法賓奴二世！5大原因利物浦要買佢

利物浦暫時於英超處於領導位置，但球隊本季比賽特多，而且板櫈深度同曼城比爭得遠，所以利迷都希望，愛隊可於1月大破慳囊，收購亨克中場辛達貝格。呢名21歲挪威國腳，今屆為亨克於歐聯鬥過利物浦同拿玻里，表現勁搶鏡，據報利物浦領隊高普都對佢讚賞有加，其實貝格堅係好用，以下就係利物浦收購佢嘅5大原因，高普唔好等喇，1月真係要出手喇！

1.中場勁搶得

貝格年輕有活力，而且比賽態度極佳，全場不惜氣力跑動，相信好啱喺利物浦發揮。貝格嘅特點係中場位置感極佳，不時都可以準確預測皮球走勢，利物浦嘅體系極重視搶截，貝格可謂啱晒高普胃口。

2.非常扭得

以一名防中嚟講，貝格絕對係屬於腳法型，或者呢樣先係佢最大賣點。佢擅於喺密密麻麻嘅中場當中，扭過1至2個敵衞、親自由中場引球到對手心臟地帶。上季佢曾造出場均2.81次成功扭波數字，成功率高達87.7%。利物浦中場出名冇創力，好難提供好傳送予「埃及文明」鋒線，貝格來投或者可以改善問題。

3.經驗豐富

雖然只得21歲，但貝格成名極早，4年前已喺挪威次級聯賽經常上陣，而且之後迅即成為華拉倫加及亨克嘅正選主力，而且亦係挪威國家隊中流柢柱。於今屆歐聯分組賽，佢為亨克正選上陣所有賽事，並於聯賽射入3球，所以貝格可謂見慣大場面。

4.價錢相宜

以目前瘋狂嘅轉會市場嚟講，貝格現時只約值2000萬鎊，對利物浦嚟講絕對唔貴。

5.加厚板櫈深度

利物浦中場已經算係最多人用，但拿比基達、阿歷士張伯倫同梳頓沙基利不時受傷，球隊人手顯得捉襟見肘。特別係6號位位置，基本上只有法賓奴泰華利斯一個係專家，近期連法賓奴都傷埋，紅軍實在有必要喺呢個位置上補充人手。

之前傳出利物浦對自己有意，貝格非常開心，佢向記者表示：「紅軍現時係歐洲最佳球隊，而且又有豐厚歷史，全球球迷亦眾多，我真係好想每個星期都喺晏菲路比賽。」所以如果利物浦出手，基本上搶人十拿九穩，就睇高普係唔係堅想要人喇。

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