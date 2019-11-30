李慧詩勝出港隊內訌　再挫鍾天使闖準決賽

「牛下女車神」李慧詩今午（30日）亮相將軍澳單車館，出戰世界盃場地單車賽香港站，與李海恩會師爭先賽16強。李慧詩輕鬆勝出這場「港隊內訌」，晉級8強直落兩場淘汰中國名將鍾天使。休息一小時後，將與烏克蘭車手史達蓮高娃（Olena Starikova）在準決賽碰頭。

賽事來到第三天，觀眾明顯較多，目的不言而喻。李慧詩在200米資格賽壓軸登場，迎著主場觀眾的歡呼聲，踩出10秒590，以首名直接躋身16強。隊友李海恩造出11秒092的時間，排名17出線24強，再以0.006秒之差險勝俄羅斯車手，晉級8強「打大佬」。

觀眾舉起香港區旗，同時為兩位港將吶喊。李慧詩守住內線一路領先，李海恩外線發力不果落敗，兩人賽後手牽手互相鼓勵。稍作休息後，李慧詩遇上中國名將鍾天使，直落兩場淘汰這位老對手。今晚六點將與烏克蘭史達蓮高娃爭奪決賽席位。

另一港將李燕燕在爭先賽資格賽止步。羅子駿出戰男子競輪賽首圈，跌落復活賽僅得小組第3，無緣晉級。至於女子捕捉賽，港隊變陣出擊，由逄瑤取代梁寶儀出賽，在5公里資格賽排名小組第4，順利躋身10公里決賽。