首戰國際賽闖銅牌戰　洪卓玲要令爸媽自豪

「收到港隊通知那刻真的好開心，因為自己一直都好想……好想……」洪卓玲突然鼻頭一酸，淚水在眼眶打轉，「好想讓爸爸、媽媽自豪，他們現在可以和別人說：『我個女是代表香港的。』」「亞洲柔道公開賽2019」是香港柔道代表洪卓玲人生第一場國際賽，她在今早舉行的－48公斤級賽事錄得1勝1負，成功晉身銅牌戰，最後上了寶貴一課。

來自蒙古的銅牌戰對手干寶（Burneebayar GANBOLD） 年僅18歲，是去年亞洲盃青年錦標賽香港及澳門站冠軍，今場甫開戰已令洪卓玲陷入苦戰。雖然這位香港女將奮力反抗，連番閃過對手立技，更嘗試以鎖技還擊，但最後都被對手「一本勝」。「由抓衣一刻，就知道自己的勝算有多少。」洪卓玲說，今場一開始就知道，這是她遇過最強的對手，無論力量、平衡力都是自己之上。柔道比賽時間只有4分鐘，要是對手更強的話，就更快出現勝負結果。今天的比賽時間是1分19秒，洪卓玲未能延續她的「神奇之旅」。

賽後，這位香港女將箭步衝進洗手間，然後雙眼通紅走出來。「是有一點不甘心，但主要是被她嚇倒。對手真的很強，幸好我不是一開始就被摔倒，起碼不是輸得核突。」洪卓玲加入香港隊兩年，之前出戰過不少本地賽，今年在大專盃勇奪冠軍，來到亞洲賽終於見識到外面選手的實力，也令她有了新的目標。高級文憑畢業後，洪卓玲表示會休學一年，找一份五點前下班的兼職，繼續一星期4天的訓練，「唯有柔道不想放棄，真的很喜歡。」

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