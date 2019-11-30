與徐淑琪齊攞銀牌　梁寶心：好唔甘心

「亞洲柔道公開賽香港」個人賽周六（30日）在石硤尾公園體育館正式開打，先進行男女子共七個級別賽事。其中，主場出擊的香港運動員梁寶心和徐淑琪，分別奪得女子57和52公斤以下級的銀牌。

是項賽事由國際柔道聯盟核准，中國香港柔道總會主辦，為世界一級兼東京奧運資格賽，吸引了30個國家或地區，約200位運動員赴港參賽。首日周六（30日）率先舉行男子60、66及73公以下；女子48、52、57、63公斤以下級別賽事。香港隊共派出40名運動員參賽，其中包括正爭取積分躋身奧運的梁寶心、徐淑琪等。

香港柔道運動員繼周五（29日）在「柔道形組合賽」奪得2金1銀4銅佳績後，周六（30日）的正賽續有好成績。其中，現很大機會取得東奧入場券的女子57公斤以下級別選手梁寶心，8強戰與中華台北選手葉雅惠糾纏至加時，再激戰逾3分半鐘才力挫對手晉級。4強對同屬「寶島」的潘舜穎，以「一本」擊敗對手殺入決賽。

決賽面對前屆同一賽事盟主，來自南韓的權柔貞，結果「寶心」與對手周旋近3分鐘才不敵予對手。她在賽後表示，本計劃好如何應對對方的進攻，惟有一刻稍為放鬆被對手牽制，導致最終落敗：「因為我對地上法防守好有信心，自己覺得嗰下應付到，所以有一刻鬆懈咗。好唔甘心，打落覺得係有得打，全場其實唔應該有一秒放鬆。」雖然對於自己的大意心有不甘，但她坦言對整體發揮感滿意：「其實我星期一先由日本返嚟，即係得3日嘅時間準備，所以今日都係希望將自己識嘅動作發揮出嚟，雖然過程好似好吃力，但我覺得係做到自己想做嘅嘢。」針對自己的不足，「寶心」認為應改善臨場發揮，為此她即將前往天津參加國際訓練營，她認為透過與不同國家及類型的高水平選手交手，能令自己穩定性提高。雖然今次金牌失之交臂，但「寶心」期望在5月奧運資格積分截止前，至少在一項大獎賽或大師賽中奪牌而歸。

而同正在爭奪奧運資格的徐淑琪（Suki），在52公斤級以下的8強和4強賽，連挫南韓和馬來西亞對手，決賽對里約奧運銀牌得主，來自南韓的鄭普涇。比賽中雙方力量相當，但論速度始終對手技勝一籌，Suki最終力戰而敗奪得銀牌。她在賽後指，對手屬自己不擅長對付的類型，而且速度較快，雖然賽前有研究其打法，但落場始終顯示雙方之差距。Suki亦指，近期頻密的比賽令自己體能難以負荷，然而自己仍會加倍努力，準備迎戰明年1月舉行的以色列大獎賽，以趕上奧運的尾班車。

此外，洪卓玲和何樂怡雖然在48公斤級以下半準決賽出局，但其後透過贏得復活戰躋身季軍戰。不過，她們在銅牌戰無以為繼，洪卓玲面對蒙古選手Ganbold，力戰1分20秒僅負予對手，而何樂怡亦不敵予美國的Schurr，兩者均無緣銅牌。

個人賽獎牌榜（只列頭4及香港）

1 蒙古 2金1銀6銅

2 南韓 2金1銀1銅

3 哈薩克 1金1銀1銅

4 中華台北 1金

6 香港 2銀

香港運動員成績表

運動員 項目 名次

梁翰民 男子60公斤級以下 8強

麥冠年 男子60公斤級以下 8強

布健生 男子73公斤級以下 8強

何樂怡 女子48公斤級以下 並列第5

洪卓玲 女子48公斤級以下 並列第5

徐淑琪 女子52公斤級以下 亞軍

林妙婷 女子57公斤級以下 8強

梁寶心 女子57公斤級以下 亞軍

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