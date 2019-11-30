港超聯　兩個22號隊長的浪漫

標準流浪周六（30日）作客元朗大球場，同主隊佳聯元朗踢成4比4平手，身為隊長嘅杜馬思，賽後與隊友興奮地慶祝同時，原來內心相當忐忑，心情非常複雜。

點解會咁？杜馬思就咁講：「我同法比奧喺元朗做咗兩年隊友，今日（周六）有機會同佢喺場上交手，其實都係我幾難面對嘅一件事。因為一方面佢係一位好有質素嘅球員，二嚟佢無論場內場外都係一位領袖，對隊友係唔係巴西同鄉都好，一律十分照顧，我好感恩可以遇上佢。過去兩年，佢就好似一個爸爸咁，教我同提我好多嘢，好似要忍耐同少啲發嬲，同埋點樣成為一個會得到認同，同埋愛戴嘅領袖。」

杜馬思仲提到呢場同法比奧交手，唔止係隊長對隊長，仲係22號對22號。「我喺流浪、黃大仙同南區都係着22號，不過嚟到元朗因為22號係法比奧嘅，我只好着其他號碼，今季去到流浪，我先有得着番22號咋！」視法比奧為良師益友嘅杜馬思咁講。

至於法比奧又有咩感受呢？「我哋做咗兩年隊友，呢一日交手感覺好特別，佢係港超其中一位對付嘅中堅，呢一點喺我今日打前嗰陣已經證實咗，的確非常難應付。」賽後對戰果表現得非常失望嘅法比奧仲話，希望杜馬思喺流浪可以取得成功，而自己效力嘅「橙軍」就盡快離開積分榜尾：「總之祝杜馬思同我好運啦！」