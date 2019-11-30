列強注意！意德西甲8連冠球星一月搵工

距離冬季轉會窗仲有一個月，列強想增兵補強都係時候做功夫鎖定目標人物。今日，喺西甲班霸巴塞隆拿有一頂級球星向主帥華爾維迪「逼宮」，話明再冇正選踢就會喺一月走人，呢個就係智利國腳維達爾！

32歲嘅維達爾，上季加盟巴塞隆拿之後，一直係球隊中場線頭號替補，不過當今夏有法蘭基迪莊加盟之後，呢位智利球星上陣機會就愈嚟愈少，至今18場波只有4場擔正。維達爾接受西班牙3台訪問就話：「如果喺12月或今季尾之前，我都仲係感受唔到自己喺球隊重要性，咁我就必須要搵出解決方法，我需要感受到自己係個重要球員。」

如果話前巴塞右閘丹尼爾係盃王之王，查實維達爾都唔嘢少，絕對係聯賽冠軍福星。事關對上8季，維達爾就分別幫祖雲達斯、拜仁慕尼黑同巴塞隆拿夾埋拎足8個聯賽冠軍，打遍意甲、德甲同西甲無敵手。始終維達爾唔止腳頭好可帶旺球隊，仲有梗係佢有頂級實力，家陣好似曼聯、熱刺同阿仙奴等想救亡，真係應該諗諗佢喎！

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