搵個識英文教波　阿仙奴最新熱選係佢

英超阿仙奴尋日炒咗主帥艾美利之後，究竟邊個會係艾帥繼任人，梗係惹人關注。球隊暫時由名將龍格保領軍，但佢經驗少唔似會扶佢坐正。至於原本兩位熱門人選包括阿里基同狼隊領隊紐奴，據聞就因為唔識英文，「兵工廠」管理層怕會重蹈艾美利覆轍，決定放棄。根據《每日鏡報》最新消息，阿仙奴管理層家陣已將目標鎖定今季帶領李斯特城踢出佳績嘅羅渣士，計劃強行搶人。

根據《鏡報》所講，阿仙奴現時對新帥要求除咗教波叻，仲有係要識英文，同埋要有上佳公關能力，其中最後一點，亦係佢哋唔揀紐奴嘅原因之一。至於羅渣士正正係合乎晒上述要求，仲要係今季帶領李斯特城踢到識飛一樣，依家高踞聯賽榜次席。不過，羅渣士就話唔想走，話自己喺「李城」好開心，對「兵工廠」帥位唔多感興趣：「阿仙奴係支偉大球隊，我相信佢哋已經有咗新帥人選，我對艾美利表示同情。」究竟羅渣士係咪以退為進，定真係Say No，大家就要放長雙眼睇落去。始終阿仙奴個名氣較大，羅渣士係咪唔會心動，真係好難講囉！

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