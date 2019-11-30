爭先賽18個月未輸過　李慧詩主場奪金

「牛下女車神」李慧詩（Sarah）在世界盃場地單車賽香港站，以全勝姿態闖進爭先賽決賽，繼英國站後，再戰德國車手軒治（Emma Hinze），結果還是一樣——Sarah直落兩場輕取對手，贏得今季第三面爭先賽金牌，同時延續十八個月不敗戰績。明天將在競輪賽乘勝追擊，爭取成為雙料冠軍。

李慧詩今午（30日）亮相200米資格賽，踩出10秒590，以首名直接躋身16強，隨後擊敗隊友李海恩，再直落兩場力壓中國名將鍾天使晉級4強。相隔一小時，面對烏克蘭新星史達蓮高娃（Olena Starikova），Sarah最後一圈加速拋離對手，輕取首場賽事。第二場史達蓮高娃嘗試封住內線，但Sarah在最後一個彎位，從外線發力率先衝線，以全勝姿態闖進決賽。

另一邊廂，德國的軒治以場數2：1擊敗加拿大的米切爾（Kelsey Mitchell），繼英國站後再與李慧詩爭奪金牌。三場兩勝制的首場比賽，李慧詩繼續從外線爆發，在最後直路爆贏軒治先下一城。Sarah其後改守內線，一路壓制軒治輕鬆告捷，在主場摘下今季第三面爭先賽金牌。Sarah賽後揮動區旗繞圈，更從車迷手中接過一袋禮物，笑逐顏開。至於米切爾力壓史達蓮高娃摘銅。

李慧詩等候頒獎時表現鬼馬，不斷做出趣怪鬼臉，與賽前一臉認真對比強烈，「朝早開頭緊張，可能聽不慣有廣東話，去到夜晚氣氛熱烈，很忘我」，香港人高聲為Sarah打氣，為她加添額外的動力，更踩出最快200米時間，讓香港單車隊總教練沈金康也為之自豪，「今日對手都是前兩站遇過，所以熟悉，200米時間是在這場地最好的時間，等於她已進入很高狀態。」在爭先賽保所向無敵，更造出最快200米時間，但Sarah指「爭先賽最重要的是戰術」，能否造出世界紀錄的時間只是其次。明天出戰競輪賽，Sarah笑言自己的優勢或許在於身體狀況，因其他對手都經已比賽了兩天，「她們鬥了兩日會很累，我只鬥了一日，希望沒她們累！」

梁寶儀／楊倩玉麥迪遜賽第7名

中長距離項目方面，港隊變陣出擊，由梁寶儀取代逄瑤，夥拍楊倩玉參加女子麥迪遜賽，最終獲得8分排名第7。而逄瑤代替梁寶儀出戰女子捕捉賽，在5公里資格賽排名小組第4，晉級10公里決賽敬陪末席。梁嘉儒則在男子全能賽獲得第6名。

梁寶儀和楊倩玉非常滿意麥迪遜賽成績，畢竟昨天開會，考慮到逄瑤和楊倩玉已經配搭兩站，體力有所下降，港隊才決定臨時變陣，梁寶儀更加有傷在身，獲得前列名次實屬不易。「寶儀肩膀有傷，教練怕會加重傷勢，所以一直不讓我們訓練配搭。」楊倩玉說。直到這刻方才盡地一鋪，效果出乎預料，「雖然拉手力度、換位有待改善，但寶儀真的很給力，兩次都成功得分！」梁寶儀續說亞錦賽一銀一銅的佳績，讓其增添不少信心：「以前覺得自己能力未夠，很多事情不敢做。現在信心大了，會把握機會爭取奧運積分。」兩人透露將會繼續出戰餘下三站世界盃，但實際配搭有待確定。