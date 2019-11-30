ABL　香港東方作客不敵富邦勇士地獄主場　

面對來勢汹汹的富邦勇士，香港東方周六晚於ABL東南亞職業籃球聯賽縱使有外援射手基爾轟入全場最高的37分，但次節命中率急瀉成致命傷，最終以89比102鎩羽而歸，錄得開季「二連敗」。教練白蘭特今仗起用新人梁嘉顯作替補落場，汲取大賽經驗。

這是香港東方4日來的第2場賽事，也是本季首次作客。隊長李琪、張文平、基爾、派斯及荷利菲特正選上場，比賽初段入局很快，「琪哥」三分波中鵠打開大戰序幕，穩定性持續高企的基爾在顏色地帶及三分線外都有不俗手感，助東方取得領先優勢，首節領先37比30。然而，戰情於第2節出現變化，ABL官網評為聯盟30大球星的前NBA球星美奧，與7呎5吋高的「印度姚明」布拉在攻防兩端特別是搶籃板方面盡吃甜頭，加上寶島兩大本土主力林志傑及蔡文誠穩住外線，組織力明顯較強。反之，東方的命中率急瀉，全節只取得7分被拋開比數，半場東方以44比55落後。

中鋒荷利菲特受制於個犯纏身問題，令原本兵源緊絀的內線更顯薄弱。19歲新人梁嘉顯亦獲派落場機會，作賽6分17秒錄得5次在三分線外起手，但未有入球及得分。下半場東方未能發揮外圍威力，而全場37次在三分線外投射僅入11球，相反主隊三分球進了16球。最終東方以13分之差告負，球員「單打」的情況仍然出現，是需要正視及改善的問題。

賽後白蘭特表示今仗是一場「好的比賽」：「富邦勇士打得好有組織，我對兩位台灣主將#12號(林志傑)及#14號(蔡文誠)的領導才能感覺特別深刻。同時我亦為已隊球員的努力，付出頑抗而感到驕傲，可惜第2節我們的投射命率下降，對此我有責任，而在未來兩周我們會調整及檢討，希望打好往後比賽。」

ABL形勢

球隊 勝 負

曼谷吸血鬼 3 0

富邦勇士 3 1

澳門黑熊 2 2

馬來西亞飛龍 1 1

菲律賓火焰 1 1

寶島夢想家 0 1

香港東方 0 2

澳門戰狼 0 2

新加坡騰飛之獅 0 0

越南西貢熱火 0 0

截至11月30日

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香港東方未來5場賽程：

14/12/2019 澳門黑熊 作客

22/12/2019 曼谷吸血鬼 作客

8/1/2020 馬來西亞猛龍 主場

15/1/2020 澳門戰狼 作客

18/1/2020 富邦勇士 作客