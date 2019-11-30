愉園主場迎冠忠南區　一味靠「窄」？

周日（1日）「中銀人壽香港超級聯賽」上演第8周餘下3場賽事，2場頭場下午2時30分同時不同地開波，愉園會在斧山道運動場恭迎冠忠南區，而理文則於主場深水埗運動場出擊鬥和富大埔；尾場香港飛馬會在香港大球場硬撼東方龍獅，賽事由原定的晚上8時，提早到下午5時30分舉行，各位球迷注意啦！

愉園近況低迷，近4場比賽均吃下敗仗，主教練鮑家耀期望球員能重拾信心迎接挑戰：「上場球隊下半場唔夠集中，加上摩域治受傷，後防解圍唔到導致失波，不過呢啲都係經驗嚟，但係輸波嘅經驗唔可以太多，希望佢哋盡快恢復番！踢職業波成績唔好一定有壓力，不過我都成日喺訓練入面同佢哋傾偈，希望佢哋嘅心情可以放鬆番，表現自己。」

球隊早前曾在「菁英盃」與今仗對手冠忠南區交手，「鮑Sir」表示球隊必先做好自己：「我哋都唔會理對手嘅陣容，最重要嘅反而係我哋自己要踢出水準，先可以同強隊撼。」球隊前鋒陳立明、後衞蕭志豪繼續養傷，上場傷出的中堅摩域治則有望復出。

去仗於完場前連失兩球，最終以3比4不敵富力R&F的冠忠南區，主教練鄭兆聰替球隊感到不值︰「其實上場冇咗列文同迪亞高，我哋已經發揮得好好，甚至乎可以話係理想，最終係踢到最好嘅表現出嚟，只係最後嗰幾分鐘唔夠集中係令人失望，要吸收經驗。其實成場波最唔忿氣就係輸波，就算和波都會覺得攞1分係值得。」

「Ricky」預料，儘管球隊有迪亞高傷愈，但今仗作客場地較狹窄的斧山道運動場，將會相當難踢︰「愉園今季喺主場遇過嘅對手都唔差，佢哋識得發揮佢哋嘅主場之利，所以我都有同球員講同喺訓練時預演，球隊點樣應付對手死守而缺乏空間去製造攻勢嘅情況。」