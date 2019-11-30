和富大埔鋒線唔齊人　作客仲同理文鬥攻？

周日（1日）「中銀人壽香港超級聯賽」上演第8周餘下3場賽事，2場頭場下午2時30分同時不同地開波，愉園會在斧山道運動場恭迎冠忠南區，而理文則於主場深水埗運動場出擊鬥和富大埔；尾場香港飛馬會在香港大球場硬撼東方龍獅，賽事由原定的晚上8時，提早到下午5時30分舉行，各位球迷注意啦！

相隔一個多月再次主場出擊的理文，迎來7日內第3場比賽，主教練陳曉明揚言今場比賽會毫無保留：「之前兩場波我哋都有啲顧忌，今場比賽希望傷嘅球員都踢得番，喺冇後顧之憂嘅情況下，希望可以精銳盡出！」

今仗面對力爭衞冕的和富大埔，「陳Sir」坦言不容忽視：「開季時候大家覺得大埔未必係前列分子嘅主要原因，係佢哋未對聯賽中下游球隊，但係暫時佢哋成績都係好嘅，前鋒嘅個人能力都幾好，我哋唔會輕敵，大家今季都係攻力強嘅，今場比賽嘅關鍵相信會係邊一隊能夠抵擋對手嘅攻勢！」陣容方面，隊長列斯奧已傷愈，惟能否候命仍需觀察，而中場悍將顏樂楓就上陣成疑。

和富大埔早前在各項賽事合計取得3連勝，總監兼主教練馮凱文表示球隊上仗在兩度落後下，最終能夠反勝全賴球員爭勝心強。然而，球隊雖然走勢強勁，但「馮Sir」透露傷兵問題仍十分嚴峻：「辛祖情況唔太樂觀，上陣機會一半一半，就算踢得都未必正選，而杜度、勞高就肯定踢唔到。」

是役面對異軍突起的理文，「馮Sir」認為防守需要更加集中：「理文今季進步咗好多，佢哋幾個前鋒都具備入球能力，所以我哋一定要做好防守，之前雖然贏到波，但係始終都係有失波。至於進攻方面，三叉戟冇咗兩個，變相我哋要踢整體，上場波見到我哋靠整體都發揮唔錯，我對今場都好有信心！」