【賽後解碼】曼城又失分 竟然同紅軍有關

曼城聯賽又失分，今次仲要衰喺爭標死敵前利物浦嘅棄將腳下。今晚英超早場作客面對紐卡素嘅衞冕之師「藍月亮」，喺2度領先嘅情況下，2次畀主場氣勢强勁嘅「喜鵲」追和，包括前「紅軍」中場舒維爾嘅世界波，最終兩軍打成2比2，曼城聯賽爭冠被動形勢進一步加劇。

力爭英超3連霸嘅曼城，今季衞冕之路頻頻遇到阻滯，賽前已經喺積分榜畀競爭對手利物浦遠遠抛離，為保住爭冠一線希望，呢場對住聯賽下半版分子紐卡素，曼城肯定焗住要搶3分。「藍月亮」呢場開局唔差，上半場仲率先靠當弗攻擊手史達寧，禁區内接應大衛施華絕妙後踭助攻射入，為曼城搶到領先優勢，可惜好景不長，未能乘勢追擊之餘，仲畀紐卡素兩位攻擊手辛特麥斯明同米基爾阿米朗連番衝擊防線，主場氣勢不俗嘅「喜鵲」亦成功靠積祖威廉斯迅速追和。

反勝心切嘅曼城，雖然一度靠奇雲迪布尼射入世界波再度領先，可惜「藍月亮」再次畀後防甩漏問題拖累，「喜鵲」臨完場前靠前利物浦中場舒維爾禁區邊轟入一記世界波，幫助紐卡素以2比2爆冷逼和曼城。而曼城就成為繼曼聯之後，今季英超第二支造訪聖占士公園球場失分嘅曼徹斯特球隊。