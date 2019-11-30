香港飛馬恃旺同東方龍獅鍊過

周日（1日）「中銀人壽香港超級聯賽」上演第8周餘下3場賽事，2場頭場下午2時30分同時不同地開波，愉園會在斧山道運動場恭迎冠忠南區，而理文則於主場深水埗運動場出擊鬥和富大埔；尾場香港飛馬會在香港大球場硬撼東方龍獅，賽事由原定的晚上8時，提早到下午5時30分舉行，各位球迷注意啦！

上仗主場對佳聯元朗，憑查理士完場前絕殺，成功於聯賽「開齋」的香港飛馬，主教練文彼得坦承球隊表現仍有待改善︰「球隊上場原本已經就部署去做一啲練習，但就遇着馬高斯喺賽前一日腰部受傷，咁都有少少影響到我哋嘅踢法，咁霎時間要改變踢法，球員未必習慣。」

「文Sir」亦指，球隊目前有不少傷兵，但仍對球隊仍充滿信心︰「大衞拉菲爾、馬高斯、陳偉豪同黃俊皓都有傷，未必全部可以趕得切，不過我哋之前都試過喺人腳不整下，對富力踢出一啲味道出嚟！雖然我哋今場可能係比對手有多啲時間休息，但係我哋嚟緊周中都有場『菁英盃』對傑志，所以夾埋都接近喺10日內踢3場，不過都唔會顧慮得咁多。」

面對「一周三賽」的東方龍獅，上周聯賽作客不敵傑志後，之後於周中出戰「菁英盃」以2比0擊敗理文，主教練李志堅認為球隊現況尚可，惟今仗球隊除迪高停賽外，在對傑志一仗因傷退下火線的徐德帥亦上陣成疑︰「『一周三賽』嘅情況，暫時嚟講都唔會太擔心，始終上場都有啲輪換，不過喺傷病方面出現一啲情況，除咗黃梓浩骨裂需要時間康復，利馬個狀態亦要去重拾番。」

「堅Sir」續道，今季各支球隊實力較為平均，沒有比較容易應付的賽事，更寄語球員要打醒十二分精神︰「飛馬有好多場波都係後追，今季見到佢哋個韌力喺度，當然要提醒球員要集中啲。我哋有啲有經驗嘅球員喺度，希望處理呢啲情況時可以做好啲。」