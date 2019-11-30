普捷天奴神秘現身馬德里　施丹騰騰震

上星期畀熱刺炒魷嘅阿根廷名帥普捷天奴，過去一星期一直未有公開露面，只係發出過一封公開信去答謝熱刺。連訪問都冇做嘅普帥，當然唔愁冇工開，而尋日早上，佢就突然現身西班牙馬德里，究竟搞乜，連傳媒都收唔到風，只係不禁令人猜測，佢係咪會同馬德里市嘅最大球會皇家馬德里會面，商討接掌「銀河艦隊」？

47歲嘅普捷天奴，自從離職之後，先後同包括拜仁、巴塞同皇馬等扯上關係，而佢今次晨早流流大約10點就現身馬德里，連一向最多八卦料嘅英國《太陽報》都話唔知佢哋搞乜，又真係好神秘喎！慣性低調嘅佢，喺機場一直都係低住頭行，明確係唔想畀人認出，而佢亦當認出佢嘅球迷冇到，連合照都冇。

《太陽報》之後搵番資料，發現普捷天奴原來喺西班牙巴塞隆拿有間屋，係佢當年執教愛斯賓奴嗰陣買落，不過如果今次去西班牙係處理層樓事務，點解唔直飛巴塞，而飛嚟馬德里呢？查實普捷天奴過往就執教皇馬嘅可能有以下回覆：「或者將來某日會去啦！」唔知會唔會係今次呢？皇馬主帥施丹又係咪開始驚呢？

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