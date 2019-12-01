【賽後解碼】正副門將齊派膠　紅軍喪煲粥

上季英超冠軍競逐鬥到頭崩額裂，勢估唔到今季利物浦贏到開巷，隨住「紅軍」周日(1號)主場2比1力克白禮頓後，榜首優勢已經拉開到11分咁多。利物浦今場一早已經由中堅華基爾雲迪積克梅開二度領先2粒，本來以往可以贏得好輕鬆，點知下半場正、副選門神連環派膠，最後飽食驚風散下全取3分。

隨住較早開波嘅曼城失分，利物浦有機會再拋開分數，華基爾雲迪積克兩度接應阿歷山大阿諾特助攻入波，開波24分鐘就領先2球，不過「紅軍」今季總係要球迷拎住「救心」嚟贏，76分鐘艾利臣比加誤判形勢衝出禁區，畀對方射門後竟然禁區外用手救波，自然難逃紅牌命運。艾利臣比加亦係自2015年後，英超第1個因為禁區外手球被罰紅牌嘅龍門，對上一個係邊個？咪就係利物浦依家嘅後備龍門阿祖安卡斯迪路囉(當年效力韋斯咸)！

更加慘嘅係，阿祖安卡斯迪路入替後，第1次掂波就係由龍門執返個波出嚟！呢位西班牙門將上陣後就面對白禮頓嘅罰球，但係當佢慢條斯理咁指揮人牆，竟然連球證吹雞都唔為意，白禮頓中堅李維士鄧克就快射罰球入網。打少個嘅利物浦之後被客隊瘋狂圍攻，好在最終都守得住2比1勝果。

連埋今場在內，利物浦近9場英超有8勝1和成績，而其中7場都係「煲魚生粥」僅贏1粒，贏得最多嗰場竟然就係3比1贏曼城。利物浦場場都贏得驚險，但同時證明「紅軍」嘅體系已經非常成熟，唔需要踢出最高狀態，仍然可以搵到贏波方程式，呢啲咪就係冠軍味道囉！

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。