【賽後解碼】迪利阿里原來可以咁恐怖！

摩連奴效應熱刺3連勝！自從「寸王」執教後，熱刺喺英超同歐聯錄得3連勝，其中英格蘭國腳迪利阿里「翻生」，3場波貢獻3入波同2次助攻，周日(1號)主場3比2贏般尼茅夫一仗，迪利阿里交出超恐怖全能數據，摩連奴堅有料到！

熱刺今場憑迪利阿里梅開二度，加上穆沙施素高入波一度領先3球，不過尾段再次大意連失2球，好在無損摩連奴上任後100%勝率。迪利阿里今場表現超精彩，佢唔單止有2個入波，仲有8次成功扭波過人，亦有8次成功重奪控球權，加上82%傳波成功率同5次射門，可見迪利阿里無論進攻、防守定係組織，都交出極高水平表現。

迪利阿里以往擔任Box to Box中場或者影子前鋒，都唔能夠發揮最大能力，但摩連奴夠膽將基斯甸艾歷臣放埋一邊，將10號鎖匙交到迪利阿里手上，而且畀自由佢進攻同返後，令迪利阿里超強活動能力得以盡情發揮，成場波前後左右都會見到佢嘅身影，摩連奴賽後表示：「迪利阿里嘅表現係現象級，我只係將佢放喺佢最開心同舒適嘅位置，畀空間佢盡情表現。」

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