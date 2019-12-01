【歐國盃抽籤】精彩！德法葡死亡之組激鬥

2020年歐洲國家盃決賽周，周日(1號)喺布加勒斯特進行分組賽抽籤，雖然仍有4個附加賽資格仍未確定，不過決賽周6組抽籤已經出現「死亡之組」。衛冕嘅葡萄牙，同世盃冠軍法國以及3屆歐國盃盟主德國進入F組，夠晒精彩！

今屆歐國盃破天荒由12個國家或地區聯合舉辦，卡斯拿斯、迪西里、拿姆、艾沙維、古列治、托迪、普波斯基同卡華奴等球星擔任抽籤嘉賓，結果德國、法國同葡萄牙3支冠軍熱門竟然同組，F組另一個席位會由附加賽決定。

至於香港球迷最關心嘅英格蘭就入D組，同組有克羅地亞、捷克以及一支附加賽出線球隊。歐國盃決賽周將喺2020年6月12日至7月12日進行。

A組●意大利、瑞士、土耳其、威爾斯

B組●比利時、俄羅斯、丹麥、芬蘭

C組●烏克蘭、荷蘭、奧地利、(附加賽D/A球隊)

D組●英格蘭、克羅地亞、捷克、(附加賽C球隊)

E組●西班牙、波蘭、瑞典、(附加賽B球隊)

F組●德國、法國、葡萄牙、(附加賽A/D球隊)

附加賽A：保加利亞vs匈牙利、冰島vs羅馬尼亞

附加賽B：波斯尼亞vs北愛爾蘭、斯洛伐克vs愛爾蘭

附加賽C：挪威vs塞爾維亞、蘇格蘭vs以色列

附加賽D：格魯吉亞vs白俄羅斯、馬其頓vs科索沃

註：如附加賽A由羅馬尼亞出線，羅馬尼亞會進入C組，附加賽D出線球隊進入F組；如附加賽A出線球隊為保加利亞、冰島或匈牙利，將會進入F組，附加賽D出線球隊進入C組。

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