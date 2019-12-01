【賽後解碼】基奧特唔掂　車路士危機浮面

今季演出一直討好嘅車路士，周日(1號)英超主場意外以0比1輸畀韋斯咸，聯賽慘情連輸2場。車路士今季一直以超強火力見稱，不過今場喺英格蘭新晉國腳譚美阿巴謙養傷下，入球能力即時大打折扣，雪到僵晒嘅基奧特今場踢到隱形戰機一樣，除咗狀態差之外，佢嘅衝擊力隨住年齡增長而下降亦係不爭事實。

基奧特上季雖然失去英超正選，但喺歐霸盃仍然大放異彩，今季車仔正選由譚美阿巴謙長期霸佔，基奧特只能夠同巴舒亞伊搶做2號箭頭，今場係呢位法國中鋒今季第2次正選上陣，可惜成場只係21次掂波，喺韋斯咸禁區內掂波次數更只有3次，就算列斯占士、柏度洛迪古斯等頻頻傳中製造機會，基奧特都總係慢對方中堅半拍。

事實上，基奧特嘅活力、速度同靈活性遠不及譚美阿巴謙，依家連制空力同破壞力都大衰退，而巴舒亞伊亦嫌表現太過唔穩定，譚美阿巴謙對球隊嘅重要性變得唔健康咁高。雖然譚美阿巴謙今次受傷估計唔會抖太耐，但係成季流流長，車路士只係靠佢單天保至尊都唔係辦法囉。

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