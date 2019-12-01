【人物誌】33歲超齡首演　逆天封殺車路士

對於足球員嚟講，33歲係一個「等收山」嘅年齡，不過下個月就34歲嘅韋斯咸門將大衛馬田，居然喺呢個年齡成為英超「超齡新丁」，實現英超處子戰之餘，更加繼承爸爸傳奇衣缽，而且仲喺呢場處子戰「零封」對手，逆天打爆車路士，難怪大衛馬田完場後情緒大爆發，攬住爸爸喊到小朋友一樣！

身高1米85嘅大衛馬田，年輕時曾經效力利物浦5季，不過1次一隊上陣機會都未得到過，球員生涯黃金時期都奉獻畀米爾頓凱恩斯。今季佢由英冠米禾爾加盟韋斯咸擔任第3號龍門，大家都預期佢會坐到轉會，點知正選門將法比安斯基重傷，2號門將羅拔圖占美尼斯上場錯漏百出，結果領隊比歷連尼周日(1號)作客車路士，選擇起用大衛馬田擔正。

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33歲嘅大衛馬田迎接人生首場英超，竟然就要作客史丹福橋面對火力十足嘅車路士，結果大衛馬田全場高擋低接，將車仔排山倒海嘅攻勢一一化解，帶領韋斯咸17年來首次作客贏車路士。完場後，大衛馬田立即跪喺地上掩面痛哭，隊友亦一一上前安撫，大衛馬田之後再走去場邊，攬實講波嘅爸爸艾雲再喊多次，場面感人。

其實艾雲本來就係韋斯咸嘅名宿，現年61歲嘅佢係昔日英格蘭國腳，而且效力韋斯咸長達20年，踢過598場比賽，即使冇拎過咩重要錦標，但已經係韋斯咸球迷心目中超級英雄，估唔到佢囝囝可以以33歲高齡實現「子承父業」嘅使命。

大衛馬田賽後表示：「感覺好唔真實，我已經33歲啦，我有一個唔錯嘅球員生涯，亦都踢過唔少比賽，但都唔足夠令我好好迎接呢場比賽，賽前兩日我基本上食唔落嘢。當我(賽後)見到爸爸嗰陣，我哋兩個都喺度喊緊，所以都冇乜講嘢。韋斯咸係佢踢過21年嘅球會，依家我為韋斯咸首演，冇失球兼且贏出重要一仗，實在太神奇！」

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