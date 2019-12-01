南韓小國腳用3個字侮辱孫興民　全國聲討！

孫興民只係鄉下佬？南韓U20小國腳崔熙原唔識死，早排喺社交網發布視頻，公然話孫興民係「小農民」，引嚟網民口誅筆伐，插到佢體無完膚，刪片、道歉、封帳號一次過做晒，先至暫時甩難，但以後會點就惡講嘞。

呢個20歲後衞發布嘅視頻，係佢喺的士上面同司機嘅對話。原來個司機大佬知道崔熙原係個球員之後，猛讚孫興民好波，誰不知呢個國家隊後輩竟然咁答：「呵呵，佢只係個小農民啫。」，跟手仲寸個的士佬：「係囉，司機大佬講乜都係啱嘅。」崔熙原係全北汽車青年軍出身，目前係中央大學主力守將。

喺韓文發音「小農民」同孫興民個名好相近，係一個網上侮辱攻擊佢嘅詞語，加埋韓國人特別注重輩份尊卑，對老一輩都要用敬語，崔熙原咁囂張自然畀人鬧到狗血淋頭。佢亦知道眾怒難犯，兩日前刪片兼發文道歉：「我輕率無禮嘅行為畀大家帶嚟麻煩，我要向孫興民同佢嘅球迷以至的士司機表示誠摯嘅道歉。」

不過，呢件事引起唔少激烈討論，好多人都批評網上不負責嘅言論充斥，孫興民呢單已經算小事，好似仁川聯主帥柳相鐵證實患上末期胰腺癌，好多人上社交網為佢打氣，但都有啲生壞把口嘅講風涼話，認真冇人性。

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