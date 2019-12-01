【英超話題】龍格保要做新蘇斯克查！

英超倫敦近兩星期變天，繼上星期熱刺炒咗普捷天奴，今個星期輪到阿仙奴都炒埋艾美利。熱刺之後搵咗摩連奴坐正，就即刻喺英超同歐聯贏波，反而阿仙奴就搵唔切教頭，只係搵嚟球會名將龍格保頂住一陣先。雖然話龍格保之前係教緊阿仙奴青年軍，但佢未有執教一隊經驗，想要即刻有好開始，都真係唔易。唯一好彩，係阿仙奴今晚只係作客護級份子諾域治，話唔定龍格保都可以好似上季嘅蘇斯克查，帶曼聯半季帶到坐正都唔定呢？

直播表

周日1:00pm◢澳職◢西部聯◢Vs◢FC悉尼

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日3:00pm◢澳職◢阿德萊德聯◢Vs◢威靈頓鳳凰

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日7:00pm◢西甲◢西維爾◢Vs◢雷加利斯

Now 632

周日7:30pm◢意甲◢祖雲達斯◢Vs◢薩斯索羅

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614、662、602台

周日8:30pm◢德乙◢海登咸◢Vs◢格雷特霍夫

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周日9:00pm◢西甲◢畢爾包◢Vs◢CF格蘭納達

Now 632

周日10:00pm◢英超◢諾域治◢Vs◢阿仙奴

Now 621、611

周日10:00pm◢英超◢狼隊◢Vs◢錫菲聯

Now 622

周日10:00pm◢意甲◢國際米蘭◢Vs◢史帕爾

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614、604、603台

周日10:00pm◢意甲◢帕爾馬◢Vs◢AC米蘭

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日10:30pm◢德甲◢慕遜加柏◢Vs◢弗賴堡

Now 672、Fox +；有線653、613台

周日11:00pm◢西甲◢愛斯賓奴◢Vs◢奧沙辛拿

Now 632

周一凌晨零時◢法甲◢雷恩◢Vs◢聖伊天

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周一0:30am◢英超◢曼聯◢Vs◢阿士東維拉

Now 621

周一0:30am◢英超◢李斯特城◢Vs◢愛華頓

Now 622

周一1:00am◢意甲◢拿玻里◢Vs◢博洛尼亞

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一1:00am◢德甲◢禾夫斯堡◢Vs◢雲達不來梅

Now 670、Fox +；有線651、611台

周一1:30am◢西甲◢基達菲◢Vs◢利雲特

Now 632

周一3:45am◢意甲◢維羅納◢Vs◢羅馬

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一4:00am◢西甲◢馬德里體育會◢Vs◢巴塞隆拿

Now 632、611

周一4:00am◢法甲◢摩納哥◢Vs◢巴黎聖日耳門

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

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