【英超話題】龍格保要做新蘇斯克查！
2019年12月01日 08:05
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英超倫敦近兩星期變天，繼上星期熱刺炒咗普捷天奴，今個星期輪到阿仙奴都炒埋艾美利。熱刺之後搵咗摩連奴坐正，就即刻喺英超同歐聯贏波，反而阿仙奴就搵唔切教頭，只係搵嚟球會名將龍格保頂住一陣先。雖然話龍格保之前係教緊阿仙奴青年軍，但佢未有執教一隊經驗，想要即刻有好開始，都真係唔易。唯一好彩，係阿仙奴今晚只係作客護級份子諾域治，話唔定龍格保都可以好似上季嘅蘇斯克查，帶曼聯半季帶到坐正都唔定呢？
直播表
周日1:00pm◢澳職◢西部聯◢Vs◢FC悉尼
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周日3:00pm◢澳職◢阿德萊德聯◢Vs◢威靈頓鳳凰
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周日7:00pm◢西甲◢西維爾◢Vs◢雷加利斯
Now 632
周日7:30pm◢意甲◢祖雲達斯◢Vs◢薩斯索羅
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周日8:30pm◢德乙◢海登咸◢Vs◢格雷特霍夫
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周日9:00pm◢西甲◢畢爾包◢Vs◢CF格蘭納達
Now 632
周日10:00pm◢英超◢諾域治◢Vs◢阿仙奴
Now 621、611
周日10:00pm◢英超◢狼隊◢Vs◢錫菲聯
Now 622
周日10:00pm◢意甲◢國際米蘭◢Vs◢史帕爾
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614、604、603台
周日10:00pm◢意甲◢帕爾馬◢Vs◢AC米蘭
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周日10:30pm◢德甲◢慕遜加柏◢Vs◢弗賴堡
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周日11:00pm◢西甲◢愛斯賓奴◢Vs◢奧沙辛拿
Now 632
周一凌晨零時◢法甲◢雷恩◢Vs◢聖伊天
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周一0:30am◢英超◢曼聯◢Vs◢阿士東維拉
Now 621
周一0:30am◢英超◢李斯特城◢Vs◢愛華頓
Now 622
周一1:00am◢意甲◢拿玻里◢Vs◢博洛尼亞
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周一1:00am◢德甲◢禾夫斯堡◢Vs◢雲達不來梅
Now 670、Fox +；有線651、611台
周一1:30am◢西甲◢基達菲◢Vs◢利雲特
Now 632
周一3:45am◢意甲◢維羅納◢Vs◢羅馬
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周一4:00am◢西甲◢馬德里體育會◢Vs◢巴塞隆拿
Now 632、611
周一4:00am◢法甲◢摩納哥◢Vs◢巴黎聖日耳門
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
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