【阿King】點解又係美斯　VVD唔叻仔咩

利物浦中堅華基爾雲迪積克(VVD)上場英超梅開二度，幫紅軍全取3分，認真精彩，再次令人覺得呢位荷蘭國腳應該獲得金球獎及世界足球先生殊榮，但偏偏將於周一(2日)頒發嘅2019年金球獎「已篤定」由美斯奪得，實在替VVD唔抵。

就算唔計今場波，其實過去1年，華基爾雲迪積克獲得嘅評價明顯高過兩大球王美斯同C朗。VVD加盟紅軍後，成功堵塞球隊最大死穴：後防不穩，上季英超利記只失22球，屬於聯賽失波最少球隊，亦係利物浦復興最關鍵因素，佢嘅貢獻不亞於美斯對巴塞嘅貢獻。

兩人最直接對碰係上屆歐聯4強，利物浦奇迹反勝巴塞，打入決賽並捧盃。淨係呢個因素都夠VVD力壓美斯，獲取金球獎，都仲未計VVD今年喺荷蘭國家隊發揮嘅作用，遠勝美斯喺阿根廷國家隊嘅「演出」。

無論球會或國際賽層面，VVD都贏美斯，偏偏輸咗個金球獎畀佢，只能怪呢位世界評選準則太膚淺，除咗入波就乜都睇唔到，或者亦都可能主辦單位太懶，以為將個獎頒畀美斯，就實冇衰，但呢種忽視民意嘅做法，只會令獎項愈來愈冇公信力，猶如慢性自殺。

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