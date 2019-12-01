【東體爭議】別高興！摩連奴考驗未開始

熱刺上場英超以3:2擊敗般尼茅夫，由摩連奴執教以來，3戰全勝總共轟入10球，聯賽亦由「寸王」上任時嘅第14位，一眨眼現時已升至第5位，簡直係判若兩隊。

「摩佬」亦擺脫「泊大巴」污名，被吹捧為進攻大師，不過熱刺同摩連奴嘅蜜月期好可能就快結束，因為贏埋今場波之後，就會進入「地獄賽程」。

熱刺12月賽程非常難踢，首先係周四(5日)凌晨英超作客曼聯，「寸王」倒戈之戰，對佢本人榮譽關係重大，如果唔可以成功報仇，絕對係一個重大打擊，呢場波壓力非常大。

熱刺踢完對曼聯之後，就會對近況不俗嘅般尼，並唔易啃，跟住歐聯作客拜仁慕尼黑，之後2場英超分別鬥前列勁敵狼隊同車路士，場場都係硬嘢。「寸王」到底是否真正大翻身，要踢埋今個「地獄賽程」先至知。

熱刺未來5場賽程

05/12 英超作客Vs曼聯

07/12 英超主場Vs般尼

12/12 歐聯作客Vs拜仁慕尼黑

15/12 英超作客Vs狼隊

23/12 英超主場Vs車路士

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