奇雲迪布尼一種進化　曼城仲有救

曼城上場英超被紐卡素逼和2:2，又失2分，已經被榜首利物浦拋離11分，好多人都覺得「藍月亮」今場衞冕希望完了吧，如無意外。

不過各位曼城球迷又唔使太灰心，因為曼城部分球員表現仍然出色，特別係中場奇雲迪布尼腳風愈來愈順，可望成為曼城力追利物浦嘅最大動力。

奇雲迪布尼今場82分鐘射入1球世界波，非常精彩，取得佢今季英超第4個入球，最重要係佢連續2場聯賽入波，係呢位比利時中場近2年以來，首次連續2場英超建功，並打破近2年聯賽作客入球荒。

奇雲迪布尼對上次1聯賽作客入波，已經係2017年12月對史雲斯，自此之後，佢26次為曼城出戰英超作客賽事，合共上陣1981分鐘，起腳54次都入唔到波，終於來到今場以世界波打破宿命，的確可喜可賀。

奇雲迪布尼一向以傳送獨到見稱，今季已經有9次助攻，依家連射術、入球能力都升華，有助增強曼城火力。前鋒阿古路養傷之下，曼城嚟緊食粥食飯都靠晒奇雲迪布尼。

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