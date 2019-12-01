36歲列貝利重創！隨時被逼掛靴

周日(1日)凌晨意甲，費倫天拿0:1不敵萊切之餘，法國球星列貝利仲喺比賽中受傷，佢忍痛落淚離場，似乎傷勢甚為嚴重，令呢位36歲老將嘅球員生涯亮起紅燈。

今場波踢到20分鐘，列貝利已經被萊切後衞卡達朗尼踢中，當時仲可以繼續比賽，但去到44分鐘，呢位翼鋒再被萊切中場達治斯迪斯，從後側飛鏟，踢傷右腳足踝。

軍醫入場為佢治理時，呢位硬漢不禁落淚，佢被扶離場時，右腳無法掂地，可見傷勢嚴重。費倫天拿教練蒙迪拿透露，列貝利足踝受重創，將接受進一步檢查，先至知要抖幾耐。

列貝利同洛賓今季一齊離開效力多年嘅拜仁慕尼黑，洛賓選擇退休，而列貝利堅持繼續比賽，加盟費倫天拿。

不過，呢位「刀疤煞星」喺意甲入2球後，表現急插水，對拉素一役，佢更因為推撞球證，被罰停賽3場，上場對維羅納先至復出，但今場卻受重傷，不禁令人懷疑呢位老將能否再上球場。

費倫天拿3連敗之後，教練蒙迪拿亦面臨被炒危機，球隊笠笠亂，令列貝利前途更加不明朗。

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