公投！誰是最強帶刀侍衞？

利物浦中堅華基爾雲迪積克(VVD)上場英超頂入2球，而西甲皇馬中堅沙治奧拉莫斯亦用頭槌建功，協助皇馬以2:1擊敗艾拉維斯，並力壓踢少1場嘅巴塞隆拿，暫時升上榜首。引起網民熱烈討論，到底VVD同沙治奧拉莫斯，邊位先至係當今球壇最強帶刀侍衞

身高1米84嘅沙治奧拉莫斯，以中堅嚟講唔算高，但彈跳力強，入楔時間準繩，所以同身高1米93嘅VVD一樣，經常憑接應死球，頭槌破網，呢位西班牙國腳今場就接應卻奧斯開出嘅罰球頂入。

沙治奧拉莫斯有一樣勝過VVD，就係擅長主射12碼，佢曾經為皇馬16次主射12碼，入咗15球，命中率非常高，而VVD就冇乜機會主射12碼。

不過，VVD唔需要靠射12碼，今季英超都有3球進帳，同沙治奧拉莫斯西甲入球數字一樣，似乎VVD入球「含金量」更高。

最重要係身為後衞，首要工作係做好防守本份，沙治奧拉莫斯雖然今場入1球，但亦因為犯規，連累皇馬失番1球12碼，呢樣亦係踢法粗野嘅沙治奧拉莫斯比唔上VVD嘅主因。

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