總結：占士夏登第4次「60+」　追平佐敦

周日(1日)NBA常規賽出現2場大炒賽事，其中火箭以158:111狂勝鷹隊，最為誇張！火箭球星占士夏登射入60分，而且只係用咗3節時間，已經取得呢個「天文數字」。

今季被中國內地封殺嘅火箭，表現並冇受影響，今場佔壓倒性優勢，上半場已領先29分，打完第3節更加拋離54分，因為占士夏登着晒火，佢淨係第3節已經射入29分，仲多過鷹隊全隊第3節得分。

加埋上半場39分，占士夏登取得全場最高嘅60分，佢第4節已經做觀眾睇波，火箭另一位主力麥里摩亞取得24分及13個籃板球，鷹隊慘遭10連敗。

今次係占士夏登職業生涯第4次1場射入60分或以上，追平米高佐敦，成為NBA史上得分「60+」次數第3多嘅球員之一，僅次32次嘅張伯倫、6次嘅高比拜仁。

另1場，公鹿以137:96大勝黃蜂，公鹿有9位球員得分達雙位數，包括安迪杜甘普取得全場最高嘅26分。

最新賽果(前者主場)

帝王 100:97(加時) 金塊

76人 119:116 溜馬

火箭 158:111 鷹隊

公鹿 137:96 黃蜂

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