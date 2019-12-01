【東體爭議】迷失！阿仙奴行緊曼聯舊路

艾美利接替雲格執教阿仙奴一年半就下台，令人有似曾相識嘅感覺，冇錯，就係曼聯嘅「後費Sir年代」。

費格遜同雲格都係英超史上傳奇主帥，兩人分別執教曼聯同阿仙奴超過20年，為球隊奪得多個大賽冠軍，創下輝煌成績，但佢哋嘅繼任人同樣似中咗魔咒，無法阻止球隊走向衰落。

費格遜2013年為曼聯奪得英超冠軍後退休，當時欽點蘇格蘭同鄉莫耶斯接班，曾令人繼續對紅魔鬼有憧憬，點知佢教唔夠1季就被炒，之後即使搵來兩位名帥尹戈爾、摩連奴領軍，成績一樣令人失望，最終由名宿蘇斯克查執教，但頹勢仍未止。

阿仙奴唔同之處係雲格執後期，球隊已經走向衰落，會方立即落重藥，聘請為西維爾3奪歐霸盃，為巴黎聖日耳門做法國本土三冠王嘅艾美利領軍。不過殊途同歸，一樣無法扭轉兵工廠已脫離爭標行列嘅現實。

無獨有偶，阿仙奴現時都係由名宿龍格保暫時接手，就好似曼聯搵蘇斯克查救亡一樣，至於龍格保能否重演蘇B上季「蜜月期」仲未知，但其實無論由呢位前瑞典國腳執教，亦或其他名帥領軍，前路肯定難行過蘇斯克查，因為阿仙奴出名孤寒，一定唔會好似曼聯咁大曬金錢買人，睇怕阿仙奴嘅「迷失年代」會比曼聯更加長。

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