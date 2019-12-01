港超聯　夏志明入兩粒！冠忠南區再贏愉園

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（1日）下午2時30分鐘同時上演兩場激戰，其中一場為愉園坐鎮斧山道運動場迎戰冠忠南區。南區憑着對方的烏龍球早早開紀錄，隨後愉園雖有馬希卡歷一度扳平，但南區再有夏志明和查維斯合共炮製3個入球，在有驚無險下擊敗愉園，全取3分。

開賽初段南區較主動，僅花10分鐘便成功打開缺口，高美斯開出罰球，對手中堅摩域治情急之下「擺老烏」，南區成功取得領先優勢。不過他們的優勢只維持了18分鐘，愉園便憑隊長馬希卡歷混戰中抽入成1比1，助球隊收復失地。南區及後積極進攻，38分鐘，劉浩霖趁對手解圍不遠勁射，惜被敵衞及時封阻。這位中場於4分鐘後中路推順起腳，惟被屠俊翹抱實。45分鐘，陳肇鈞頭槌回後，許宏鋒右腳抽射惜未能命中，雙方踢成1比1完半場。

易邊後，南區換入陳廣豪加強火力，此項調動未見成效之餘，更差點在49分鐘再度失守，加維蘭遠距離拉射，惜未能轉化成入球。56分鐘，張俊軒右路半傳半射，被謝德謙接實。4分鐘後，這位右後衞乘對手解圍不遠衝前狂抽，惟省中對手出底線。67分鐘，中堅盧斯安奴把握川瀨浩太解圍不遠，控定再笠射被謝德謙飛身撲出。75分鐘，袁世傑底線前回傳，馬希卡歷禁區頂抽射僅吿高出。屢次攻門不果的愉園在4分鐘後更收到壞消息，後備上陣僅2分鐘的夏志明接應隊友二傳近門建功，替球隊再次領先。86分鐘，南區取得「燕梳球」，查維斯射入12碼，將比數改寫成3比1。補時階段，愉園未有放棄，惟趙少維反擊期間被陳港斌鏟跌，球證鄧慶富未有即時吹停比賽讓趙少維接受治療，導致雙方發生衝突，最終鄧慶富向陳肇鈞和艾度古斯出示黃牌平息風波。及後夏志明再度破網，南區以4比1擊敗愉園，全取3分。

賽後冠忠南區領隊貝可泓（Calvin）表示對手一場比一場進步，加上場地影響，以致球隊今場勝利得來不易。他亦欣喜球員態度很好，未有受對手追平影響，加上今場在處理死球方面做得不錯。此外，在戰況陷入膠着期間，後備上陣的夏志明成功執行部署也是比賽關鍵。戰畢今場後，南區在2019年只餘下一場「菁英盃」分組賽，Calvin指今季聯賽競爭激烈，有數場比賽發揮欠佳，慶幸仍能處於競爭行列，寄望球隊在2020年聯賽的走勢能比2019年佳。