港超聯　尼迪利戴帽！理文大炒和富大埔

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（1日）假深水埗運動場上演的賽事，理文憑着尼迪利上演帽子戲法，再加上基華尼頓的入球，以4比1擊敗和富大埔，全取3分。

今仗分別有勞高及杜度因傷缺陣，以及金玟基先任後備的和富大埔，於上半場不乏攻勢，開賽不足1分鐘便有中村祐人左路傳中予辛祖，惟袁皓俊快一步將功勢瓦解。今仗為「綠戰士」擔任隊長的辛祖，於7分鐘亦有一記抽射被袁皓俊救出。大埔戰至29分鐘於左路禁區頂博得罰球，惟陸志豪主射僅告高出。理文戰至36分鐘出現黃金機會，尼迪利於禁區頂被陸平中出迎推跌，及後基華尼主射罰球僅告高出。主隊於完半場前打破僵局，44分鐘先有基華尼頓傳中予尼迪利加多腳中內柱彈入，隨後補時階段則有基華尼頓中路推進乘陸平中出迎之際笠射入網，將比數擴至2比0入更衣室。

於下半場為大埔後備上陣的金玟基，戰至60分鐘接應孫銘謙回傳攻門被接實，於3分鐘後亦有中村祐人右路起腳中柱，不過理文隨後則有尼迪利於3分鐘內連入兩球，將比數拋離至3比0。客軍於79分鐘雖然憑辛祖一記遠射破蛋，但最終仍無礙理文以4比1大勝和富大埔。

理文主教練陳曉明賽後表示，今場勝仗十分重要，因為前列球隊相差距離不遠，假若不敵大埔，就有機會跌至第5或第6位。雖然球隊表現不算特出，但一眾球員表現拼博，但隊中如顏樂楓及列斯奥分別負傷上陣，並大讚球隊具有團隊精神。對於球隊「一周三賽」整體的表現，「陳Sir」亦表示滿意，但就認為周中「菁英盃」對東方龍獅一仗值得取下1分，他亦指球隊於月尾再將遇頻密賽程，在拆禮物日出戰「高級銀牌賽」4強戰數日前有聯賽要應付，是球隊上下包括板凳球員和職員作為團隊一起面對的事情。