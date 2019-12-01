港超聯　重傷一周年！陳港斌：踢番好感恩

冠忠南區周日（1日）作客斧山道運動場，以4比1擊敗愉園。相信賽後最多球迷談論，相信不離「夏志明後備入兩球」、「盧斯安奴謝德謙射得靚救得靚」或「艾度古斯同陳肇鈞差啲隻揪」，怎數也不會數到「陳港斌63分鐘後備入替」。但對於「港斌」來說，是役獲派上陣卻別具意義。

2018年12月1日，「港斌」在球隊作客將軍澳運動場的賽事中，勇戰傷及右腳十字韌帶致提早收咧。及後雖然手術成功，但休息和接受物理治療，卻令這名年輕後衞，未克參與球隊的季前集訓，體能和狀態都與一眾隊友存着距離。「曾經都好灰嘅，我上年畢業，一心今季全心全意做職業球員，點知一傷就無咗我8、9個月。不過可以踢得番，真係要感恩，望番轉頭，呢段日子真係過得唔容易。」談吐溫文有禮的陳港斌道。

巧逢重傷一周年，「港斌」坦言入替一刻心情稍有忐忑，但旋即投入應戰，與比圖和川瀨浩太肩負球隊「三中堅」重任。「正正因為克服咗好多嘢先踢得番，先更加要珍惜上陣的每分每秒，無論教練安排我踼咩位置，我都會盡力去踢。你問我有冇心理陰影，我話一啲都冇就呃人嘅啫，但畀啲時間我，我會好快完完全全咁克服到。」復出前跟助教「大佬」沈國輝，不知跑過多少遍沙灘的陳港斌，堅定地說。