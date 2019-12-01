【人物誌】13分鐘3助攻　英軍第一左閘！

李斯特城本季異軍突起，占美華迪、占士摩利臣、泰利文斯都演出搶鏡，但左閘芝維爾亦功不可沒。呢名22歲李城青訓產品，於左路助攻助守成條邊線打晒，協助狐狸13場聯賽僅失8球，係英超目前為止失球最少隊伍。本季已有1入球、3助攻嘅芝維爾已成英格蘭第一左閘，早前歐國外對黑山更完成助攻帽子戲法，難怪車路士領隊林柏特對佢虎視眈眈。

芝維爾係新一代閘位球員兼範，擁有無限體能，全場上上落落係基本嘢，而且用波技術一流，斬高空波落點亦精準無比。早前李城作客大數修咸頓9:0，芝維爾一開波就瘋狂壓上助攻，更殺入禁區執雞射入首開紀錄嘅1球，之後再分別助攻艾約斯佩雷斯同占美華迪，演出光芒四射。而對黑山一戰，更於13分鐘內助攻戴帽，佢穩坐英格蘭左閘正選非常合理。

上季帶領利物浦勇奪歐聯冠軍嘅安德魯羅拔臣，被公認為全歐洲其中一個最佳左閘，芝維爾嘅數據同佢比較毫不輸蝕，於每場傳送（69.36次）同落腳攔截比率（57%）都高過該名蘇格蘭隊長。

芝維爾實而不華好使好用，仲未夠23歲前途無限，英媒已指若車仔1月成功上訴「禁買令」，將會豪使6000萬鎊力斟。不過李城已表明無意放人，新近同芝維爾傾緊續約，周薪將逾10萬鎊，睇嚟車仔要搶人難度唔細。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。