00後小將搶鏡　香港未來一片光明

「亞洲柔道公開賽香港2019」個人賽周日（1日）戰火續燃，男女子最後7個組別賽事已圓滿結束。雖然香港隊是日沒有獎牌進帳，但參賽的年輕運動員均承認，與世界各地強手交戰將有助他們學習和成長。

周六（30日）舉行的賽事，香港柔道隊憑梁寶心和徐淑琪奪得2面銀牌。而周日（1日）上演的7個組別賽事，港隊僅派出3位運動員出賽，他們分別是出戰男子81公斤以下級別的朱子洋、鄧浚瀚和男子90公斤以下級別的譚英棋。

其中，朱子洋和鄧淩瀚分別在男子81公斤以下級別，不敵泰國和南韓選手出局。年僅16歲的朱子洋差不多為同級別最年輕的選手，雖然成績未如理想，但「子洋」坦言會盡量調整心態，以這場成人賽當作累積經驗的機會：「始終今次係大人賽點都會蝕底，但我會同自己講仲有大把進步空間，練多1、2年或者可以喺比賽攞到成績。」

另外，譚英棋在男子90公斤以下級別8強，迎戰「亞大青少年錦標賽」金牌得主的李南勛，惟奮戰近2分半鐘見負。及後在復活賽與同屬南韓的李木載交手，稍嫌經驗不足致落敗。他在賽後指，自己與兩位對手在力量上存在明顯差距，導致一直被對方壓制，不過他仍滿意是日發揮：「覺得今日表現中上，起馬冇咁怯場，今次敢去進攻，但因為對方力量大過我，一路都挺直唔到個身打。」

「英棋」曾在7月的「亞青賽」奪得季軍，而周日（1日）更以18歲之齡越級挑戰這項成人賽事，雖然最終空手而歸，但對於才學習柔道6年的他來說，今年的成績已殊不簡單。「12歲先學柔道，我覺得自己起步遲，所以初初都好努力練習急起直追，好幸運打咗2年幾就入咗港隊。」他更透露，曾試過在一次跌傷左肩，一度連手也舉不起，但在康復期間仍繼續回館練習腿部技巧，只為追上隊友的進度。如今雖「守得雲開見月明」，但「英棋」明言不會鬆懈，希望將勤補拙提升成績：「我從來唔覺得自己打柔道有天份，所以唯有用努力補番。」

此外，香港隊教練張焯傑認為，基於奧運將於明年舉行，「亞洲柔道公開賽香港」成為各國選手志在必得的搶分戰，因此競賽水平相當高。雖然周日（1日）參賽的譚英棋、鄧淩瀚和朱子洋都在早段出局，但「傑Sir」指出，畢竟對手實力十分強，而3位運動員亦很年輕，所以輸贏結果僅屬次要，更最重是他們能在這項高水平的比賽中吸收經驗和檢討不足，思考未來如何進步。

個人賽獎牌榜（只列頭4及香港）

1 南韓 7金2銀2銅

2 蒙古 2金5銀8銅

3 中華台北 2金1銀1銅

4 哈薩克 1金1銀1銅

7 香港 2銀

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