【世界盃】突圍失敗　李慧詩競輪賽再第5

以一場不失的姿態稱霸爭先賽後，「牛下女車神」李慧詩（Sarah）在世界盃場地單車賽香港站煞科日（1日）乘勝追擊，出戰競輪賽，一路過關斬將闖進獎牌賽，可惜無法搶佔有利位置，未能突圍而出，繼白羅斯站後，再得第5名，無緣成為雙料冠軍。

穿著象徵世界冠軍的彩虹戰衣，李慧詩亮相將軍澳單車館，出戰競輪賽首圈，排在第一位起步。領航車離開賽道後，她緊守領先位置，直到中段加拿大車手發力，短暫超前。不過最後一圈，Sarah在第一個彎位加速，輕鬆重返首位衝刺，直闖次圈。上屆香港站季軍李海恩被編到第二組，跌落復活賽敬陪末席，無緣晉級。

次圈賽事，Sarah排在中國名將鍾天使後面起步。韓國的李慧珍突圍而出，以絕對優勢率先衝線，荷蘭的芭絲彭妮絲（Shanne Braspennincx）緊隨其後，Sarah則排名第3，三人與另一組別，德國的軒治（Emma Hinze）、烏克蘭的芭素娃（Liubov Basova）及日本的小林優香，一起躋身獎牌賽。

來到傍晚時分的重頭戲，單車館入座率接近九成，Sarah在主場觀眾的歡呼聲中登場，排在第4位起步。領航車離開後，軒治和芭絲彭妮絲從外檔發力，Sarah被超越跌落最尾，續踩出外檔尋找機會，越過芭絲彭妮絲後，再發力嘗試突圍不果，最終排名第5。冠亞季軍分別由李慧珍、芭素娃和小林優香奪得。

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