港超聯　黃威世界波！東方龍獅重上榜首

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（1日）尾場由香港飛馬於主場迎戰東方龍獅，最終東方憑藉黃威一記「世界波」擊敗飛馬，全取3分同時升上榜首。

雙方開賽初段表現慢熱，首個具威脅的埋門要到17分鐘才出現，東方隊長梁振邦遠射惜省中對手後被飛馬門將梁興傑接實。1分鐘後，飛馬隊長佐佐木周接應長傳後，呈半單刀姿態下，被出迎的葉鴻輝快一步沒收。及後飛馬積極搶攻，21分鐘，李藹軒接應短傳後轉身燙射；3分鐘後再有大衛拉菲爾遠射，惟一一被葉鴻輝封阻。東方憑角球攻勢製造威脅，惜馮慶燁和基頓於29和32分鐘先後頂斜，未能替球隊打破僵局。未能先開紀錄之餘，東方更差點在1分鐘後失守，飛馬角球機會，艾華度險些頂入烏龍球。34分鐘，東方打反擊，艾華頓起腳中對手出底線，惟途中曾錦濤與嚴啟華發生碰撞，前者需即時由李嘉耀入替。45分鐘，艾華頓回傳，李嘉耀第一時間撞射，惜柱邊出界，雙方半場互交白卷。

換邊後，51分鐘艾華頓先後兩次起腳被梁興傑抱實。57分鐘佐佐木周右路扭入後快射僅柱邊出界。63分鐘，梁冠聰禁區頂勁射卻告高出，此子於69分鐘再次試射，惟同樣未能命中目標。1分鐘後，飛馬反擊機會，惜佐佐木周勁射被葉鴻輝撲出，東方隨即反撲，陳浩瑋推順起腳又未能轉化成入球。79分鐘，查理士與佐佐木周「撞牆」後燙射遠柱，惟始終未能把葉鴻輝收服。4分鐘後，東方差點得手，惜基頓的頭槌攻門中楣彈出。他們的努力終在86分鐘收到回報，黃威施放冷箭，梁興傑只能眼白白看着皮球入網。飛馬未有放棄，90分鐘陳柏衡左路突破後傳中，惟李藹軒近門撞高，錯失扳平比數的黃金機會。最終東方憑黃威一箭定江山，以1比0擊敗飛馬，全取3分兼升上榜首。

香港飛馬主教練文彼得賽後表示，今仗雙方均有不俗表現，惟所失一球的遠射則需要再作檢討。「文Sir」強調一眾球員已非常賣命，對他們的演出感滿意，更指球隊表現已漸見進步，只是自己在戰術部署方面需要再著緊些。

東方龍獅總監兼主教練李志堅賽後表示，他認為球隊今仗很有耐性等待入球出現，儘管到了比賽尾段有點驚險，但無論如何現階段能夠全取3分是十分重要，對於黃威射入致勝一球，「堅Sir」笑言他早就應該取得入球，同時亦鼓勵他在賽事中嘗試更積極起腳攻門。