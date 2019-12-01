明夏使1.4億搶名帥　阿仙奴頭號目標等過檔

阿仙奴剛炒艾美利，搵龍格保成看守領隊帶到季尾。兵工廠高層現正物色下任正式領隊人選，之前傳過嘅狼隊主帥紐奴、前祖雲達斯教頭阿里基，原來都並非阿仙奴心目中頭號斟介目標，佢哋最想要嘅係李斯特城領隊羅渣士。《每日星報》透露，羅渣士對阿仙奴教席極有興趣，甚至視之為「夢幻工作」，阿仙奴將於明夏斥資1400萬鎊，買斷羅渣士同李城份約。

羅渣士於些路迪轉教李斯特城後，球隊愈打愈好，本季雖然賣走主力哈利馬古尼，但新引入嘅泰利文斯、艾約斯佩雷斯等表現一流，占士麥迪臣已變巨星，加上提拔嘅哈利班尼斯已演出標青，李城目前高踞前列位置，現同曼城同得29分仲少賽1場，羅渣士執教功力已受各方肯定。早前阿仙奴去到李城地頭，就清脆輸0:2，阿仙奴高層完全睇到羅帥深厚實力。

《每日星報》指羅渣士係阿仙奴高層第一羅致目標，而羅帥亦視兵工廠領隊為「Dream Job」，如果阿仙奴肯出1400萬鎊買斷羅帥份約，後者極可能會同李城攤牌話走人。

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