梁峻榮張敬樂　麥迪遜亞洲第一

港隊亞運金牌孖寶梁峻榮/張敬樂組合，今日（1日）出戰世界盃場地單車賽香港站男子麥迪遜決賽，雖然未有獎牌「落袋」，僅以第11名完成比賽，但已是亞洲隊伍中排名最高，二人賽後表示雖然名次上沒顯示出太大差別，但實際上進攻次數比前兩站更多，是很大的進步。

麥迪遜賽每10圈為一次衝刺圈，這對「孖寶兄弟」在第1個衝刺圈以第4名衝過終點，得1分。其後在第9及第12個衝刺圈，分別以第1及第4名衝過終點，累計合取7分，最終以第11名完成香港站賽事。張敬樂表示很開心可以再一次在主賽作賽，「尤其在賽事後段聽到觀眾用廣東話大嗌『加油』時，立即覺得自己還有力，還可以再衝！」雖然在第12個衝刺圈後再無得分，但二人落力表現獲全場車迷拍爛手掌。

在比賽剩最後8圈時，葡萄牙車手因意外炒車倒地久久不起，裁判舉起黃旗示意比賽暫停，意外亦對二人起了警惕作用，「肥榮」說：「炒車後自己心裡想着，現在要先穩住成績，因為我們之後還有比賽去爭奧運資格，以安全第一去衝擊成績就好，如果因為『太搏』而出意外就不值得了！」雖然未有突破性名次，但今站比賽他們採用更進取的策略衝分並成功得手，為之後爭取奧運資格打了強心針，「阿樂」：「因為奧運資格只取最好成績的三場比賽，之後三站要以第8名的成績去完成才『穩陣』。世錦賽是計分最多的比賽，我們還有時間準備，衝擊更好成績。」

而港隊「小女車神」李思穎則出戰女子全能賽，這名2019年女子捕捉賽青年世界排名第一的小將，在第一戰捕捉賽即有驚喜表現，李思穎在比賽初段守在主車群較後的位置，等候突破機會，踩至最後一圈她在外檔突破上前，最終以第2名衝過終點，得38分，而在第二戰配速賽她則以第12名完成得18分。而李思穎在第三個項目淘汰賽以第7名完成，過程非常驚險，因淘汰賽每兩圈便會淘汰最後一名衝線的選手，李思穎曾數次墮後，現場觀眾即肉緊打氣，最後她在此分項得28分。最後一個項目記分賽她以第17名完成，累計84分得第7名。