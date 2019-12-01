世界盃無風浪落幕　李慧詩：青年人擁有未來

將軍澳單車館裡外，熾熱而平靜地，度過了四天。館裡，「女車神」李慧詩迎著吶喊聲，收穫一面爭先賽金牌，競輪賽排名第五畢業。館外，生活如常，在過去幾個月，這並不常見。

「希望所有人，都感受到我們的精神，找到方法⋯⋯為自由而戰。」當外國記者提及場館安全問題時，李慧詩用英文回答。

反修例運動持續多月，部分大型賽事基於安全考慮陸續取消或延期，包括香港網球公開賽、香港壁球公開賽、維港泳，以及與場地單車世界盃同期舉行的香港高爾夫球公開賽。這次香港站賽事如期舉行，「無風無浪」完成，最後三天入場人數總共4189人，煞科日更加接近滿座。對正在爭取奧運積分的運動員來說，大概鬆一口氣。

「前兩站世界盃，有些車手問我：『香港安全嗎？』當時我也擔心車手會有危險。但區選過後，情況有所緩和。加上中大、理大兩件事後，大家都很累了。」在一眾行家和外國記者簇擁下，李慧詩解釋平靜背後種種因素。難得的平靜裡，「酒店、單車館附近都很安全，讓我們不必擔心，專注比賽。」

體育從來都是特別的存在，所謂體育精神好像虛無，卻又在某些時刻，切切實實地，為著同一個地方的人帶來正能量。「在香港，體育是一件可以團結眾人的事情。希望透過體育，大家可以看見香港人的精神。」至於往後的事，一切都是未知，這刻的平靜或者短暫，正如李慧詩說：「暴風雨前夕都是平靜的。」

10月，李慧詩曾經在社交網站發文：「今天出門小心避雨，沒有雨傘要早點回家。」相隔兩個月，她想說的，是「希望大家三思而後行」。「我會驚，我會擔心，因為很多都是還在讀書的小朋友。我們有很多方法表達需求，可能這刻某個方法可行，但未來的日子，或會因為這個方法走得更加艱難。我們要知道，青年人是有未來的，香港是我們的家，不要覺得『死硬』，要抱著信心、希望面對每個難關。」

而「女車神」現在需要面對的，便是正在倒數的東京奧運。連續三站世界盃無緣競輪賽獎牌，問到是否有點失望，她笑了笑：「是啊，大家都很失望吧？」李慧詩最後一圈半爆發能力強，但大多世界選手，早在最後兩圈已經開始衝刺，「是我太大意了，只想著自己，沒想怎樣破解對手戰術。今季大家準備多了，變數和難度都提升不少。」

儘管獎牌數量不比去上季，但不會影響她的信心，「其實無論爭先或競輪，世界盃怎贏都沒用，最重要是奧運。我不想太大壓力，不會想一定要『贏晒』，也不會因為幾站爭先賽冠軍，便覺得自己無敵。」剩餘八個月，她只希望「保持心情暢快，休息好點」。