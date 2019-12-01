1月天價搶中堅　吼中李城新馬古尼

曼城今輪聯賽作客紐卡素，兩度領先都被追平，最後僅和2:2又失2分，現時已落後榜首利物浦11分。曼城中路防守極度不穩，今戰就係「替工」費蘭甸奴犯規，令對手得到罰球最後射入。曼城1月將斥巨資收購中堅，英媒表示「藍月亮」睇中李斯特城大將蘇恩古，但後者經理人已表明，該名土耳其國腳無意離隊，李城亦冇諗過放人。

剛過去夏天李斯特城賣走哈利馬古尼，領隊羅渣士表示「最強中堅原來已在陣中」，蘇恩古拍檔莊尼伊雲斯表現一流，頭頂腳踢守住大門，助球隊頭13場聯賽僅失8球，成本季英超防守最佳球隊。蘇恩古雖僅得23歲，但快速、淡定、路數好，應付高波、地波一樣耍家，已成為本季英超其中一名最佳中堅。

曼城睇中蘇恩古好正路，「藍月亮」希望於1月開價，希望利誘李城放人。不過李城正衝擊前四、甚至係英超冠軍，根本冇考慮過於1月放走主力，而蘇恩古經理人亦表示，佢喺李城過得好開心，好希望為李城建功立業，所以於1月離隊嘅可能性係零，曼城要增強防守力，要轉移目標喇。

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